«صحة الوفاق» تشرع في استلام ملفات حالات الاضطراب النفسي نتيجة الحروب

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 27 فبراير 2019, 06:57 مساء
وزارة الصحة. (أرشيفية: الإنترنت)

طلبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني من مسؤولي مكاتب الجرحى بالمناطق؛ اليوم الأربعاء، بالشروع في استلام ملفات الحالات التي تعاني من أمراض نفسية نتيجة للحروب والاشتباكات، التي شهدتها عدد من مناطق البلاد خلال الأعوام الأخيرة.

وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي بالوزارة، وداد أبوالنيران في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إن على مكاتب الجرحى بالمناطق «تسليم جميع الملفات (بعد استلامها من أصحابها) إلى مكتب وكيل عام وزارة الصحة» على أن تكون «مرفقة بملف EXCEL SHEET يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمريض».

وأوضحت أبوالنيران أن البيانات المطلوبة تشمل: «تقرير طبي حديث. - اسم المريض. - الرقم الوطني. - إذا تم علاجه في السابق يرجى ذكر اسم الدولة. - التشخيص الطبي للحالة. - الجهة التابع لها. - رقم الهاتف».

ونوهت إلى أنه «سيتم عرض التقارير الطبية على اللجنة الاستشارية العليا للعلاج وإدارة الشؤون العلاجية لفحصها والتدقيق فيها واعتمادها».

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