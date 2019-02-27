مديرية أمن الجفارة تشارك في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة رقم (1)

اجتماع قيادات مديرية أمن الجفارة لمتابعة تنفيذ الخطة المنية لتأمين المنطقة. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، إن مديرية أمن الجفارة «باشرت في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة رقم 1 لسنة 2019م؛ لتأمين المنطقة بالكامل، وبإشراف مباشر من المديرية وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة لفرض الأمن والاستقرار»، ونبهت إلى أنها «لن تسمح بالفوضى والفراغ الأمني داخل منطقة الجفارة».

وأضافت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن الأوضاع الأمنية داخل المنطقة تسير بشكل طبيعي، ولا صحة للأخبار والإشاعات التي تفيد بأن جميع المؤسسات بمنطقة العزيزية مقفلة وذلك من أجل نشر الفوضى بين المواطنين».

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وأشارت الوزارة إلى أن اجتماعًا عُـقد صباح اليوم خُصِّص لـ«متابعة سير العمل داخل مقر مديرية أمن الجفارة ومركز الشرطة ووحدة المرور والتراخيص ومقر المجلس البلدي بمنطقة العزيزية»، و«لتوثيق سير العمل داخل المؤسسات الخدمية بالمنطقة وتقديم خدماتها للمواطنين».

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت الإثنين، بدء التطبيق الفعلي للخطة الأمنية المشتركة رقم (1) لتأمين العاصمة طرابلس، التي يشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية، خلال مؤتمر صحفي عقده مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي.