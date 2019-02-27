«داخلية الوفاق»: وفاة 13 شخصا جراء اصطدام حافلة وشاحنة جنوب غريان

موقع الحادث بمنطقة القظامة جنوب غريان. (وزارة الداخلية الليبية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن مصرع 13 شخصا جراء حادث التصادم الذي وقع يوم أمس الثلاثاء بمنطقة القظامة جنوب مدينة غريان، بين حافلة على متنها موظفون تابعون لشركة الوفاق النفطية كانت قادمة من المنطقة الجنوبية باتجاه طرابلس وشاحنة كانت محملة باسطوانات أكسجين.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء أمس أن حادث التصادم «مما نتج عنه حريق بالمركبتين، ووفاة 13 شخصا»، مقدمة تعازيها لأسر ضحايا الحادث المروع.

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وكان مدير مكتب الإعلام بمستشفى غريان التعليمي، عادل الأزرق أفاد «بوابة الوسط» أمس، أن المستشفى استقبل 12 حالة وفاة جراء الحادث وعددا من الأشلاء توقع أن تعود لضحايا آخرين، ونوه إلى أن المستشفى أعلن حالة الطوارئ.