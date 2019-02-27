مالية الوفاق: إحالة رواتب شهر يناير للمصرف المركزي

شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، إحالة رواتب شهر يناير لكافة الجهات العامة إلى المصرف المركزي.

وقال الفريق الإعلامي للوزارة، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «وزارة المالية تحيل رواتب العاملين لكافة الجهات عن شهر يناير لمصرف ليبيا المركزي، بما فيها الرواتب المفرج عنها من ديوان المحاسبة لسنة 2018، وفق مخرجات منظومة الرقم الوطني بمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة».

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وكانت وزارة المالية أعلنت «توحيد منظومة رواتب الدولة في منظومة الرواتب بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني، حيث جرى صرف كافة رواتب الدولة عن طريق هذه المنظومة بدءًا من شهر يناير لسنة 2018».

ولا تزال الموازنة العامة للدولة للعام 2019 تخضع للمناقشات، فيما يواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي، المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد.