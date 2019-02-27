قرار «المركزي» يقود الدولار لتراجع كبير بالسوق الموازية

سجلت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا تراجعا كبيرا في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، فور إعلان المصرف المركزي عن استكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي.

وتراجع الدولار الأميركي بفارق 10 قروش مسجلا 4.29 دينار اليوم مقابل 4.39 دينار أمس، حسب صفحات ومتداولين بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلن المصرف المركزي، في وقت سابق اليوم، استكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار المستحقة عن العام الماضي إعتبارًا من يوم الأحد المقبل، متعهدا بالإعلان عن «حالات التزوير في منظومة الأحوال المدنية المثبته لديه دون الإشارة إلى مصدرها».

وانخفض اليورو والجنيه الاسترليني بفارق 7 و5 قروش على الترتيب، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 4.90 دينار مقارنة بـ4.97 دينار أمس، والعملة البريطانية 5.55 دينار مقابل 5.60 دينار أمس.

أما الليرة التركية فقد تراجعت بفارق طفيف مسجلة 0.80 دينار مقابل 0.82 دينار أمس، كذلك انخفض الدينار التونسي إلى1.37 دينار مقارنة بـ1.39 دينار أمس.

