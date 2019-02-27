«الخطوط الأفريقية» تنفي تورط موظفيها في عمليات تهريب عبر رحلاتها

إحدى طائرات الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، فرع المنطقة الشرقية، المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد بتورط مضيفيها في عمليات تهريب عبر رحلات الشركة الجوية، والقبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في بنغازي.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا ومجرد إشاعات»، مؤكدة أنه لم يتم القبض على مضيفيها أو موظفيها بتهمة عمليات تهريب الأموال والذهب عبر رحلات الخطوط الجوية الأفريقية.

وأكدت الشركة أن «الأخلاق والنزاهة أهم معيار» لدى موظفيها كافة، داعية «جميع المؤسسات الإعلامية إلى عدم التعاطي مع مثل هذه الأخبار»، ونبهت إلى أنها ستتخذ «كافة الإجراءت القانونية ضد مروجي هذه الإشاعات».