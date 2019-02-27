كاجمان يبحث مع وكالة التنمية الليبية الشراكة مع القطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 04:48 مساء
عبد السلام كاجمان يلتقي رئيس الوكالة الليبية للتنمية محمد الشريف

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان، رئيس الوكالة الليبية للتنمية محمد الشريف، وعددًا من أعضاء الوكالة، لبحث آلية الشراكة بين الحكومة والمستثمرين بالقطاع الخاص.

وتطرق اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى كيفية إيجاد مصادر جديدة للطاقة واستغلالها كوقود حيوي وغيرها من المشاريع التنموية.

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وكانت حكومة الوفاق أعلنت في السابق عن نيتها تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

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