بوشناف يكلف مديرًا جديدًا لإدارة حماية الآداب العامة خلفًا للمقدم جمال العمامي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 27 فبراير 2019, 04:34 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، قرارًا يقضي بإعفاء المقدم جمال العمامي من مهام مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة التابعة للوزارة، وفق نص قراره رقم (150) لسنة 2019.

وبموجب القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، كلف المستشار إبراهيم بوشناف العقيد طارق مصطفى سالم التارقي، مهام مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة خلفًا للعمامي.

وطالب وزير الداخلية بالحكومة الوقتة، بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ودعا الجهات المعنية إلى تنفيذه وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

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