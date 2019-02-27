«المركزي» يعلن استئناف صرف 500 دولار ويتعهد بالكشف عن «حالات تزوير»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 27 فبراير 2019, 03:16 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (بوابة الوسط)

أعلن المصرف المركزي إكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار المستحقة عن العام الماضي إعتبارًا من يوم الأحد المقبل، متعهدًا بالإعلان عن «حالات التزوير في منظومة الأحوال المدنية المثبته لديه دون الإشارة إلى مصدرها».

وأوضح المركزي في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن التأخر في إكمال صرف المخصصات النقدية «لم يأت نتيجة عجز نقدي أو قصور إداري» مجددًا التأكيد على أن السبب هو «ثبوت الخلل في منظومة الأحوال المدنية مثلًا في التزوير الذي لحقها».

كان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أعلن الأسبوع الماضي وقف صرف منحة الـ500 دولار، بسبب ما وصفه بـ«التزييف الحاصل فى منظومة الرقم الوطني» دون أن يعلن حينها أي توقيت متوقع لاستئناف الصرف.

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ونوه بيان «المركزي» إلى أن «المصرف وجد من واجبه ومسؤوليته الوطنية التنبيه إليه وحث الجهة المسؤولة على اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجته لما له من أضرار وأخطار على الأمن الوطني ولهذا تم تأجيل الصرف مؤقتًا حتى يتم استدراك ومعالجة الخلل».

ولفت «المركزي» إلى أنه «قام بكل ما في إمكانه لكشف ومعالجة الخلل في المنظومة»، مشيرة إلى أنه مستمر في هذا العمل الاستراتيجي الذي أدى إلى كشف حالات كثيرة دون أي تعاون حقيقي من الجهات المسؤولة..».

وكانت مصلحة الأحوال المدنية، ردت على تصريحات الكبير، بشأن «وجود تزوير في الأرقام الوطنية» بالمصلحة، مشيرة إلى أنها «تفاجأت» من هذه التصريحات، ونفت في الوقت ذاته وجود أي تنسيق بهذا الخصوص بين المصرف والمصلحة. وأهاب البيان بالمواطنين «الإبلاغ عن أي تزوير يعلمون بحدوثه».

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