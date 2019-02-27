«اللجنة الدولية للأممية الرابعة»: فرنسا وإيطاليا تتحاربان بالوكالة في ليبيا

رئيس الحكومة الإيطالية والرئيس الفرنسي ماكرون. (الإنترنت)

قالت «اللجنة الدولية للأممية الرابعة» إن هناك مصالح مادية رئيسية وراء التوترات الحادة بين فرنسا وإيطاليا، التي أفضت إلى استدعاء فرنسا سفيرها في روما، وهي الحرب بالوكالة بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، للسيطرة على مصادر النفط والغاز في ليبيا وهي الأكبر في أفريقيا.

وأضافت اللجنة، وهي إحدى المؤسسات التابعة للمنظمة الأممية الرابعة الشيوعية، في تقرير نشر على الموقع الاشتراكي العالمي، أنه في الوقت الذي تدعم فيه إيطاليا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في طرابلس، والتي تدعمها ألمانيا والأمم المتحدة أيضًا، تقف فرنسا إلى جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، والذي تدعمه كل من مصر وروسيا أيضًا.

وبحسب التقرير «فلم يعد سرًا أن تلك الحرب ذريعتها المصالح النفطية والنفوذ الاستراتيجي في أفريقيا».

وأشار التقرير إلى أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج تتبعها المؤسسة الوطنية للنفط، التي تشاركها شركة «إيني» الإيطالية للنفط في مشروعات لأكثر من نصف قرن، مضيفًا أن إيطاليا أعادت بدورها فتح سفارتها في طرابلس، وتمول بالشراكة مع الاتحاد الوطني خفر السواحل الليبي لإبقاء المهاجرين بعيدًا عن أوروبا.

وأثناء ذلك، سيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على الهلال النفطي بالقرب من بنغازي في شرق ليبيا الصيف الماضي، كما تمكن في فبراير الماضي من تأمين حقلي الفيل والشرارة، أكبر حقلي نفط في ليبيا، واللذين تعمل فيهما شركة «توتال» الفرنسية إلى جانب شركات أخرى منذ العام 1994 بموجب مشروع مشترك.

قالت «اللجنة الدولية للأممية الرابعة»، في تقريرها، إن «حفتر مدعوم عسكريًا من فرنسا» ونقلت عن ورقة بحثية لمؤسسة العلوم والسياسة الألمانية «إي دبلوي بي» أن «فرنسا قدمت الدعم السياسي -وعلى الأرجح أشكالًا أخرى من الدعم- للعملية العسكرية في الجنوب، ومنعت شركاءها الغربيين من إصدار بيانات مشتركة بشأن الأمر».

ورسميًا، تبرر باريس دعمها حفتر بالحرب ضد الميليشيات الإسلامية في منطقة الساحل الأفريقي، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنه بموجب «عملية برخان» تشارك فرنسا لعدة سنوات بنحو أربعة آلاف من قواتها في خمسة بلدان بمنطقة الساحل هي: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. وتحظى تلك العملية أيضًا بدعم كل من بريطانيا وإستونيا، وتعمل مع الجيش الألماني في مالي.

وبحسب التقرير فقد اشتكى سابقًا مستشار للحكومة الفرنسية من ارتفاع تكاليف العملية، وقال إن السبيل الوحيد لإنهائها هو إحلال الاستقرار في ليبيا. ولهذا السبب تقول «اللجنة الدولية للأممية الرابعة» إن «الحكومة الفرنسية اختارت حفتر».

غير أن مراقبين عديدين مقتنعون بأن فرنسا تهتم في المقام الأول بمصالحها النفطية، وأن التنافس بين إيطاليا وفرنسا حول ذلك الأمر هو السبب الرئيس في استمرار الحرب الأهلية في ليبيا، وفق التقرير.

ونقل التقرير عن محمد الدايري وزير الخارجية في الحكومة الليبية الموقتة في طبرق، قوله في مقابلة مع جريدة «تريبون دو جنيف» السويسرية إن الدوائر المطلعة في ليبيا عزت الصراع المسلح إلى «التنافس بين إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية».

وبالمثل قال عبدالحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقًا، في تصريحات للجريدة، إنه «لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يتوصل المجتمع الدولي إلى إجماع».

ورأت «اللجنة الدولية للأممية الرابعة» أن قصف الناتو ليبيا في العام 2011، والذي كان بالأساس مستندًا على مبادرة فرنسية، لم يكن يدور حول حقوق الإنسان، بل كان بشأن النفط والغاز والوصول إلى أفريقيا والسيطرة على المغرب.

وأضافت أن «الثمن الدموي لذلك لا يزال يدفعه إلى يومنا هذا الشعب الليبي، الذي لا يزال يعاني لأكثر من ثماني سنوات من الحرب الأهلية والميليشيات المتنافسة المسلحة والمدعومة من الداعمين الإمبرياليين».

وقالت مصادر رسمية إن 115 شخصًا لقوا حتفهم بنهاية أغسطس الماضي وتشرد 25 ألفًا من جراء الصراع «الدموي» للسيطرة على طرابلس، بحسب تقرير «اللجنة الدولية للأممية الرابعة».

وذكر التقرير أن إيطاليا وفرنسا ليستا اللاعبين الاستعماريين الحديثين في المنطقة، مضيفًا أن ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا يحاول كل منها الدفاع عن مصالحه وتوسيع نطاق نفوذه هناك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حاولت مرارًا نقل مركز القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا إلى ليبيا، وتسعى واشنطن كذلك إلى وقف التقدم الاقتصادي الصيني في أفريقيا، فضلًا عن تعزيز تحالفها مع الدول العربية الصديقة بهدف كبح نفوذ إيران المتنامي.

ومن ثم، شنت القوات الأميركية منطلقة من صقلية مرارًا هجمات جوية على مدن ليبية زاعمة أنها تدمر مواقع لتنظيم «داعش» أو «القاعدة».

وذكرت مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية، في ورقتها البحثية، أنه ينبغي على برلين أن «تنأى بنفسها عن السراج، لأن حفتر يكتسب نفوذًا على نحو متزايد»، بحسب تقرير «اللجنة الدولية للأممية الرابعة».

وجاء في الورقة البحثية أن «أحد التحديات الرئيسة في التفاوض كان اختلاف الحكومات الغربية في ليبيا، في ضوء النزاع الدبلوماسي بين إيطاليا وفرنسا، الذي يعتبر ليبيا إحدى ساحاته».