بلدي سرت يغلق محلين تجاريين وآخرين لبيع اللحوم

سيارات تابعة للحرس البلدي بسرت محملة ببعض المواد المخالفة. (الإنترنت)

أكد رئيس مركز الحرس البلدي بسرت إغلاق عدد من المحلات التجارية ومحال لبيع اللحوم اليوم الأربعاء، بعد مخالفتها للشروط الواجب توافرها.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي بسرت العقيد هشام النكاع في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدورية التابعة للجهاز أغلقت محلين تجاريين لعدم توفر الشروط الصحية والإهمال فى خدمات النظافة، وإجراءات الحصول على ترخيص المزوالة.

وأشار إلى أن الدورية -أغلقت- هي الأخرى محلين لبيع اللحوم نظرًا لعدم توافر الشهادات الصحية وشروط النظافة، وتمت مخالفتهما، وإحالة كافة الإجراءات إلى النيابة العامة.