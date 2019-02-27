بندر بن سلطان: القذافي حاول تجنيدي لقلب أنظمة الحكم بالخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 01:43 مساء

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وسفير المملكة السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان أن العقيد معمر القذافي حاول تجنيده للإطاحة بأنظمة الخليج.

وقال بندر بن سلطان للقذافي في حوار مع «إندبندنت» العربية إن القذافي أخبره في لقاء بمدينة سرت: « طرأت على بالي فكرة، أنت تعرف ما دام القادة العرب الموجودون الآن على كراسيهم، فلن تتحرر فلسطين، والاستعمار سيظل».

ونقل بن سلطان عن القذافي قوله: «نحتاج لأشخاص مثلك، وأنا مستعد أن أحتضنهم وأدربهم ونعمل خلايا سرية لقلب نظام الحكم، وأفضل مكان نبدأ فيه هو دول الخليج»، حسب ما نقل موقع روسيا اليوم الإلكتروني عن الجريدة. 

وتساءل القذافي - حسب رواية الأمير - «هل تعرف أحداً تثق به في دول الخليج؟ لأن أهم نقطة في الانقلابات هي السرية والثقة، وألا تزيد الخلايا عن 5 أشخاص».

ورد بندر بن سلطان قائلًا «نعم لدي أصدقاء كثر في الخليج، لكنني لم ألتق بهم منذ زمن، وأعطني مهلة أذهب للخليج وأجس النبض».

وعلق الأمير السعودي على الحوار قائلًا: «كنت أرد مستغربًا وساخرًا»، فيما رأى أن القذافي كان جادًا فيما يقول وطلب منه دعوة وتهريب هؤلاء الأشخاص عبر مصر.

واستطرد رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق أنه فاجأ القذافي بالقول: «في السعودية عندي 5 أشخاص أعتقد أنني أثق فيهم وبهم. قال من هم؟..» ثم أخذ القلم وبدأ يكتب وأنا أملي عليه: «أولا فهد بن عبد العزيز، ثانيا عبد الله بن عبد العزيز، ثالثا سلطان بن عبد العزيز، رابعا نايف بن عبد العزيز، خامسا سلمان بن عبد العزيز»،

وكان القذافي يكتب وكأنه في حالة تخدير. ثم انتبه ورفع رأسه وضحك وقال: «خبيث أنت خبيث!».

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