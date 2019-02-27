مهندس: حقل الشرارة جاهز لاستئناف الإنتاج وينتظر موافقة مؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 01:35 مساء
جانب من حقل الشرارة النفطي. (رويترز)

قال مهندس حقل ومتعامل إن العمال في حقل الشرارة النفطي مستعدون لاستئناف التشغيل بإنتاج أولي قدره 80 ألف برميل يوميًا، لكنهم ما زالوا ينتظرون موافقة المؤسسة الوطنية للنفط.

والحقل البالغة طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميًا مغلق منذ ديسمبر عندما سيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية.

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كان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قال إنّه سيتم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي «عندما يتمّ إخراج كلّ أفراد ميليشيا المدنيين المسلحة من الحقل».

وشدد على «سياسة عدم المساومة التي تنتهجها مؤسسة النفط تجاه كلّ أشكال الابتزاز»، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ «جميع التدابير لحل الأزمة في إطار القوانين الوطنية والدولية».

وتابع صنع الله، في بيان لمؤسسة النفط: «على الرغم من أن جميع الأطراف المعنية لم تكن حاضرة في الاجتماع، فإن مؤسسة النفط طلبت من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ضمانات تقضي بتنفيذ جميع أوامر القبض المعلقة، وإخراج الأفراد المطلوبين من الحقل».

وأردف: «لا بدّ من تنفيذ الترتيبات والضمانات الأمنية المعلنة سابقًا في الموقع للحيلولة دون حدوث المزيد من أعمال العدوان والعنف ضد عمال قطاع النفط في ليبيا، إذ لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف، بمواصلة تعرّض موظفينا لأي شكل من أشكال التهديد مستقبلاً».

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