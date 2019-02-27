صحة الوفاق: حل بعض المختنقات أمام المرافق الصحية بسبب نقص الإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 27 فبراير 2019, 01:15 مساء
على اليمين وزير الصحة بحكومة الوفاق حميد بن عمر. (بوابة الوسط)

قال مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية خالد مهرج، إن وزارة الصحة نجحت في حل بعض المختنقات التي عانت منها المرافق الصحية خلال السنوات الماضية بسبب نقص بنود الإمداد الطبي.

وأوضح مدير إدارة الصيدلة أن الوزارة دعمت العديد من المستشفيات والمراكز المتخصصة باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات العامة بعد أن تم توفيرها عن طريق لجنة الشراء المحلي وتوريد كميات أخرى منها؛ فضلاً عن  توريد بعض الأدوية التخصصية.

وفي سياق متصل  قال مهرج، إن إدارته أكملت إجراءات تسجيل أكثر من 25 شركة أجنبية و25 شركة محلية خلال فترة طرح العطاء العام «لضمان مشاركة أكبر عدد من الشركات  في العطاء العام للدولة».

وتابع: «تمكنا من تفعيل قسم الصيدلة السريرية بعد مخاطبة المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بضرورة تسمية الصيادلة السريريين لديهم تمهيدًا لتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال».

من جانب آخر بيّن مدير إدارة الصيدلة أن إدارته تتابع  استكمال منظومة الإمداد الطبي مع الشركة المنفذة وديوان المحاسبة وستشرع في ربط المنظومة بالمراكز التخصصية الأخرى فور الانتهاء من ربطها بمراكز علاج الأورام .

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