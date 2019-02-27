حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (27 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الشمال الشرقي بطقس متقلب مع فرصة سقوط أمطار من مساء اليوم على طول ساحل ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-

طقس غائم نسبيًا مع احتمال سقوط رخات من المطر هذه الليلة وصباح الغد.

ومن المتوقع تكون الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–18)مْ ولاتتجاوز (12)مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-

طقس غائم مع سقوط أمطار مساء اليوم وصباح الغد على مناطق متفرقة من الساحل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (14–18)مْ ولاتتجاوز (12)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها- غـات - غدامس - الحمادة :-

الطقس مغيم جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار من مساء يوم الغد على بعض المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والرمال، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين (17-21)مْ وتصل إلى (26)مْ على غات.

الكفرة - السرير- تازربو :-

طقس غائم نسبيًا هذا اليوم إلى صحو يوم الغد، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19- 21)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا :