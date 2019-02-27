حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (27 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الشمال الشرقي بطقس متقلب مع فرصة سقوط أمطار من مساء اليوم على طول ساحل ليبيا.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-
طقس غائم نسبيًا مع احتمال سقوط رخات من المطر هذه الليلة وصباح الغد.
ومن المتوقع تكون الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–18)مْ ولاتتجاوز (12)مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-
طقس غائم مع سقوط أمطار مساء اليوم وصباح الغد على مناطق متفرقة من الساحل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (14–18)مْ ولاتتجاوز (12)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.
الجفرة - سبها- غـات - غدامس - الحمادة :-
الطقس مغيم جزئيًا مع احتمال سقوط أمطار من مساء يوم الغد على بعض المناطق.
وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والرمال، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين (17-21)مْ وتصل إلى (26)مْ على غات.
الكفرة - السرير- تازربو :-
طقس غائم نسبيًا هذا اليوم إلى صحو يوم الغد، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19- 21)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا :
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زوارة
|
08
|
14
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
08
|
16
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
صبراتة
|
08
|
15
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
07
|
16
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
الزاوية
|
08
|
16
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
07
|
17
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
طرابلس
|
09
|
15
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
08
|
16
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
العزيزية
|
07
|
16
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
08
|
17
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
الخمس
|
09
|
15
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
08
|
16
|
سقوط أمطار متفرقة ليلاً
|
مصراتة
|
10
|
15
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
08
|
17
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
سرت
|
09
|
16
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
07
|
17
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
نالوت
|
04
|
10
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
03
|
11
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
يفرن
|
04
|
11
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
03
|
13
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
الزنتان
|
03
|
11
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
03
|
12
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
غريان
|
03
|
10
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
02
|
11
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
ترهونة
|
05
|
11
|
قليل السحب تتكاثرأحيانًا
|
04
|
14
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
بني وليد
|
06
|
16
|
قليل السحب تتكاثر أحيانًا
|
04
|
18
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
مزدة
|
02
|
14
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
03
|
16
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
أبونجيم
|
04
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
05
|
19
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
القريات
|
02
|
14
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
03
|
15
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
هون
|
03
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غدامس
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
19
|
سقوط أمطار متفرقة ليلًا
|
أوباري
|
07
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
07
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
07
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
23
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
08
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
25
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
07
|
25
|
قليلة السحب
|
09
|
28
|
صافية إلى قليلة السحب
|
رأس لانوف
|
10
|
17
|
مغطاة جزئيًا بالسحب مع رياح نشطة
|
09
|
17
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
البريقة
|
12
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب مع رياح نشطة
|
12
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
إجدابيا
|
10
|
17
|
مغطاة جزئيًا بالسحب مع رياح نشطة
|
08
|
18
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
بنغازي
|
10
|
15
|
سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة
|
11
|
17
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
المرج
|
05
|
14
|
سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة
|
05
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
البيضاء
|
04
|
10
|
سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة
|
04
|
12
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
شحات
|
04
|
11
|
سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة
|
04
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
درنة
|
10
|
12
|
سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة
|
09
|
13
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
طبرق
|
11
|
16
|
سقوط أمطار متفرقة مع رياح نشطة
|
08
|
16
|
مغطاة جزئيًا بالسحب
|
جالو
|
07
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
05
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
تازربو
|
04
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الكفرة
|
04
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب