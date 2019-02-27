السفير الألماني يبحث مع عميد سرت سبل إحياء الحياة الحضرية والبنى التحتية

السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفكزا خلال لقائه عميد بلدية سرت مختار المعداني. (صورة من السفير الألماني)

بحث السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفكزا، مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، سبل إحياء الحياة الحضرية والبنى التحتية.

وقال السفير الألماني أوفكزا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الثلاثاء، عقب اللقاء: «ممتنون للقاء عميد بلدية سرت مختار المعداني».

وتابع: «أشعر بالإعجاب بشهادته عن سرت باعتبارها (مدينة مكلومة)»، مضيفًا: «متحمس لسماع كيف يساعد دعم ألمانيا ومفرق تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في إحياء الحياة الحضرية والبنى التحتية العامة».

وأمس الأربعاء، وقع السفير الألماني على مساهمة ألمانية بقيمة 15 مليون يورو في مشروع دعم الاستقرار في ليبيا الذي يشرف على إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وأشار السفير الألماني، إلى أن البرنامج يدعم عددًا من البلديات التي تعرضت لنزاعات مثل سرت، وأوباري وبنغازي في الوساطة وبناء الثقة وتقديم الخدمات.