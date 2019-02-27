بالصور.. تخريج الدفعة «63» بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي

جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)

أقام معهد تدريب الشرطة بالهواري في مدينة بنغازي شرق البلاد، الثلاثاء، احتفالية لتخريج الدفعة «63» التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة.

وكانت الاحتفالية بحضور رئيس الحكومة عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس أركان الجوية الفريق ركن صقر الجروشي وآمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، ومدير الإدارة العامة العقيد صلاح هويدي، وعضو مجلس النواب علي العريبي، وممثل القيادة العامة للشؤون الاجتماعية الشيخ بلعيد الشيخي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والمدنيين.

تضمنت الاحتفالية التي تخرج بها 500 شرطي سيلتحقون بالإدارة العامة للبحث الجنائي، عزف النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وإلقاء الكلمات التي لم تخلُ من التحدي لمحاربة الإرهاب والتطرف، والتي أثنت على هذا الإنجاز، وبناء المؤسسة الأمنية بالشكل الذي يليق بها وبما يحفظ أمن الوطن والمواطن، وبدء عرض الكراديس للخُريجين، وعروض القتال والدفاع عن النفس وتنفيذ المداهمات والاقتحام لأوكار الإرهاب والجريمة عمليات القبض وتأمين الشخصيات، بالإضافة إلى عرض مهارات وحدة كلاب الأثر وكشف المتفجرات.



واختتمت الاحتفالية بتكريم الخريجين الأوائل وتوزيع شهادات التخرج على الطلاب، كما تم تقديم درع لرئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني من وزارة الداخلية والإدارة العامة للبحث الجنائي، تقديرًا لدوره في دعم وزارة الداخلية.

جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)

جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)

جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)

جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)

جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)