بالصور.. تخريج الدفعة «63» بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 27 فبراير 2019, 09:23 صباحا
جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)

 أقام معهد تدريب الشرطة بالهواري في مدينة بنغازي شرق البلاد، الثلاثاء، احتفالية لتخريج الدفعة «63» التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة.

وكانت الاحتفالية بحضور رئيس الحكومة عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس أركان الجوية الفريق ركن صقر الجروشي وآمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، ومدير الإدارة العامة العقيد صلاح هويدي، وعضو مجلس النواب علي العريبي، وممثل القيادة العامة للشؤون الاجتماعية الشيخ بلعيد الشيخي، وعدد من المسؤولين الأمنيين والمدنيين.

تضمنت الاحتفالية التي تخرج بها 500 شرطي سيلتحقون بالإدارة العامة للبحث الجنائي، عزف النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وإلقاء الكلمات التي لم تخلُ من التحدي لمحاربة الإرهاب والتطرف، والتي أثنت على هذا الإنجاز، وبناء المؤسسة الأمنية بالشكل الذي يليق بها وبما يحفظ أمن الوطن والمواطن، وبدء عرض الكراديس للخُريجين، وعروض القتال والدفاع عن النفس وتنفيذ المداهمات والاقتحام لأوكار الإرهاب والجريمة عمليات القبض وتأمين الشخصيات، بالإضافة إلى عرض مهارات وحدة كلاب الأثر وكشف المتفجرات.


واختتمت الاحتفالية بتكريم الخريجين الأوائل وتوزيع شهادات التخرج على الطلاب، كما تم تقديم درع لرئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني من وزارة الداخلية والإدارة العامة للبحث الجنائي، تقديرًا لدوره في دعم وزارة الداخلية.

جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)
جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)
جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)
جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)
جانب من احتفالية تخريج الدفعة 63 من معهد تدريب الشرطة ببنغازي. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: خطوات فحص السيارة قبل السفر