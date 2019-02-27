العثور على 3 جثث مجهولة الهوية غرب أوباري

الجثث الثلاث التي عثر عليها (10 كلم) غرب أوباري. (الإنترنت)

عثرت قوات الجيش الليبي على ثلاث جثث مجهولة الهوية (10 كلم) غرب مدينه أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة بجمعية «الهلال الأحمر»، بهاء الكواش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إنهم تلقوا بلاغًا من الجهات المختصة يفيد بالعثور على ثلاث جثث، فانتقلوا إلى عين المكان.

وأوضح الكواش، أن الجثث مجهولة الهوية ولم يتم التعرف على هوية أصحابها بعد، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وسحب العينات، ومن ثم دفنها في المقبرة.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر محلية وعسكرية متطابقة في تصريحات إلى لـ«بوابة الوسط»، أن هذه الجثث تعود للمجموعة التي هاجمت الكتيبة «177» مطلع فبراير الجاري.