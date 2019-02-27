نبش قبر الشيخ أحمد السعداوي في مصراتة

أكد فتح الله السعداوي قيام «التيار المدخلي» بمصراتة بنبش قبر جده الشيخ أحمد السعداوي، مطالبا مكتب أوقاف مصراتة بإصدار بيان «يدين فيه هذا الاعتداء وهذا التيار».

وكتب السعداوي في تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك» الثلاثاء جرى «نبش قبر جدنا الولي الصالح أحمد السعداوي والكائن في منطقة زمورة مند مئات السنين والذي يعد أحد معالم هذه القبيلة وعلمائها الأفاضل».

ولفت فتح الله بشير السعداوي إلى أنه جرى القبض على «أحدهم يدعى مصطفى حسن التهامي أبوفناس، والتعرف على الآخرين وهما الصادق محمد عمر شنينة أبوفناس، وإبراهيم الصالحي».

ودعا السعداوي «جميع أهالي مصراتة الشرفاء للوقوف صفاً واحدا ضد هؤلاء المفسدين عامة وهؤلاء الثلاثة خاصة بالضغط على الجهات الأمنية حتى ننزل بهم أشدالعقوبات ليكونوا عبرة لمن بعدهم».

يد التطرف تنبش «مراقد الموتى»

وأشار السعداوي إلى أن القبر يعود إلى جد المناضل والزعيم الوطني بشير السعداوي أحد رجال الاستقلال.