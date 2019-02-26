«تسييري طبرق» يغلق مستودعات غاز الطهي الخاصة

مستودع غاز في طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أغلق المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الثلاثاء، كافة مستودعات بيع غاز الطهي الخاصة، استعدادا لتنظيم عملها، مع السماح للمستودعات العامة بالعمل «بشرط أن تعمل بشكل يومي» وفق ما نشره المجلس التسييري للبلدية عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المجلس التسييري لبلدية طبرق إنه شكل لجنة مكونة من جهار الحرس البلدي ومديرية الأمن والبلدية لمتابعة عمل المستودعات الخاصة لمنع بيع غاز الطهي وتسربه إلى السوق السوداء.

وقال مدير إدارة الإعلام المحلي والعلاقات العامة ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن المجلس التسييري للبلدية قرر «فرض تسعيرة بيع أسطوانة الغاز بـ 2 دينار بدل من 3 دينار، على كافة المستودعات الخاصة والعامة».

وشدد فؤاد قائلا: إن «على الجميع التقيد بهذا السعر لأن أسطوانة الغاز تخرج من المستودع الرئيسي مدعومة بأقل من دينار فالتاجر يكسب في كل الأحوال».

وأضاف أن لجنة متابعة عمل المستودعات «ستباشر عملها مطلع الأسبوع المقبل بمرورها على كافة المستودعات الخاصة والعامة لتفتيشها من حيث الإجراءات وأذونات مزاولة العمل وتقيدها بالتعليمات وإجراءات السلامة الصادرة عن شركة البريقة لتسويق النفط».

ووصل سعر أسطوانة غاز الطهي بالسوق السوداء خلال المدة الماضية إلى 25 و30 دينار في مدينة طبرق، بينما وصل السعر ذاته في مناطق الجبل الأخضر إلى 60 و70 دينارا بسبب موجة البرد التي شهدتها أغلب المناطق الشرقية.