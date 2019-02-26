بلدية ترهونة تنظم ورشة عمل حول التنمية المحلية

ورشة العمل ببلدية ترهونة. (الإنترنت)

نظم المجلس البلدي ترهونة، الثلاثاء، ورشة عمل «حول التنمية المحلية» تحت إشراف مكتب التخطيط التابع للبلدية بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومديري القطاعات الخدمية في المدينة.

وأوضح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد لـ«بوابة الوسط» أن الورشة ناقشت سبل تحفيز المبادرات الذاتية وتنظيم عمل المجتمع المدني بشأن تحديد أولويات احتياجات التنمية في البلدية.

وأضاف سعيد أن الورشة التي أقيمت بديوان بلدية ترهونة، تخللها أيضًا محاضرة حول مفهوم التنمية المحلية وآلية تنفيذها على مستوى البلدية ألقاها مدير مكتب التخطيط بترهونة عبدالسلام الوحيشي.