تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

العملات الأجنبية الرئيسية تسجل تراجعًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار وارتفع الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.02% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3864 دينارًا اليوم، مقارنة بــ 1.3868 دينار أمس الإثنين.

لكنّ العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) سجلت صعودًا بنسبة 0.06% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5746 دينارًا اليوم، مقابل 1.5735 دينار خلال الفترة نفسها، كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8205 دينار اليوم، مقابل 1.8131 دينار.

أما الين الياباني فاستقر عند 1.2500 دينار اليوم الثلاثاء، لكنّ اليوان الصيني ارتفع إلى 0.2069 دينار، مقارنة بـ0.2074 دينار خلال الفترة نفسها.

العملات الدولية الرئيسية تواصل تراجعها في السوق الموازية

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3697 دينار مقابل 0.3698 دينار، كما صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط بشكل طفيف إلى 0.3775 دينار مقارنة بـ0.3776 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.