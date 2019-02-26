بليحق: فتح باب الترشح لرئاسة الأجهزة التابعة لمجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 08:29 مساء
الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق (الإنترنت)

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنّ المجلس قرر فتح باب الترشح لرئاسة عدد من الأجهزة التابعة لمجلس النواب، وهي جهاز مجلس الحقوق والحريات العامة، وجمعية الدعوة الإسلامية، وهيئة مكافحة الفساد، ومجلس التخطيط العام.

وأشار بليحق في بيان مساء الثلاثاء، إلى أنّ «الترشح يبدأ اعتبارًا من تاريخ اليوم وحتى جلسة الثامن عشر من شهر مارس المقبل، والتي سيتم خلالها انتخاب رؤساء لهذه الأجهزة».

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وعقد مجلس النواب في وقت سابق اليوم جلسة عامة اتخذ خلالها جملة من القرارات، من بينها إقرار الميزانية العامة لعام 2019، وميزانية أخرى لمدينة تاورغاء، فضلاً عن رد الاعتبار لأسرة الملك الراحل إدريس السنوسي.

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