جهاز الحرس البلدي يزيل المطبات الإسمنتية من شوارع طبرق

حملة إزالة المطبات الإسمنتية في مدينة طبرق. (الإنترنت)

شرع جهاز الحرس البلدي فرع البطنان، صباح اليوم الثلاثاء، في إزالة كافة المطبات الإسمنتية بكافة شوارع الأحياء السكنية في مدينة طبرق شرق البلاد.

وقال مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي فرع البطنان مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» إن رئيس الجهاز تلقى شكاوى كثيرة بشأن زيادة أعداد المطبات الإسمنتية في شوارع فرعية ورئيسية داخل مدينة طبرق ما سبب مشاكل وحوادث كثيرة وأتلفت عددًا من المركبات الآلية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف زاكي أن جهاز الحرس البلدي شرع في إزالة وجرف هذه المطبات «بقوة وبدعم من المجلس التسييري لبلدية طبرق»، منوهًا إلى أنهم سيستمرون في إزالتها كلها لتسهيل حركة المركبات الآلية داخل مدينة طبرق.

وأوضح مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي أن قسم المرور والتراخيص «هو الذي يحق له إقامة مثل هذه المطبات طبقًا لمواصفات محددة»، مؤكدًا أنه ستجري «معاقبة كل من يقوم بإنشاء مطب دون علم قسم المرور أو الحرس البلدي أو المجلس التسييري».