جهاز الحرس البلدي يزيل المطبات الإسمنتية من شوارع طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 08:11 مساء
حملة إزالة المطبات الإسمنتية في مدينة طبرق. (الإنترنت)

شرع جهاز الحرس البلدي فرع البطنان، صباح اليوم الثلاثاء، في إزالة كافة المطبات الإسمنتية بكافة شوارع الأحياء السكنية في مدينة طبرق شرق البلاد.

وقال مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي فرع البطنان مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» إن رئيس الجهاز تلقى شكاوى كثيرة بشأن زيادة أعداد المطبات الإسمنتية في شوارع فرعية ورئيسية داخل مدينة طبرق ما سبب مشاكل وحوادث كثيرة وأتلفت عددًا من المركبات الآلية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف زاكي أن جهاز الحرس البلدي شرع في إزالة وجرف هذه المطبات «بقوة وبدعم من المجلس التسييري لبلدية طبرق»، منوهًا إلى أنهم سيستمرون في إزالتها  كلها لتسهيل حركة المركبات الآلية داخل مدينة طبرق.

وأوضح مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي أن قسم المرور والتراخيص «هو الذي يحق له إقامة مثل هذه المطبات طبقًا لمواصفات محددة»، مؤكدًا أنه ستجري «معاقبة كل من يقوم بإنشاء مطب دون علم قسم المرور أو الحرس البلدي أو المجلس التسييري».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: خطوات فحص السيارة قبل السفر