السراج يلتقي محمد بن راشد في دبي

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء ونائبه

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، في مدينة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع، وفق بيان لحكومة الوفاق الوطني، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان «أهمية نجاح المسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، وفقًا لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة».

السراج وصنع الله يتفقان في أبوظبي على رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

وأكد بن راشد «دعم الإمارات للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وحرصها على مساعدة الشعب الليبي في الخروج من الأزمة الراهنة»، كما اتفق الجانبان على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ويزور رئيس المجلس الرئاسي دولة الإمارات للاجتماع مع أطراف ليبية ودولية لبحث حلول لأزمة حقل الشرارة النفطي، والتي انتهت بالاتفاق على رفع القوة القاهرة عن الحقل.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء ونائبه

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع بنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء ونائبه