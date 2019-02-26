مجلس النواب يرد الاعتبار للملك إدريس السنوسي وأسرته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 07:08 مساء
الملك الراحل محمد إدريس السنوسي (أرشيفية: الإنترنت)

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنّ المجلس استعرض خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، المذكرة المقدمة لرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وأسرته.

وأشار إلى أن الملجس «أقر هذه المذكرة بغالبية الحاضرين، على أن يرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي وعائلته، وكذلك إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي». 

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وأضاف بليحق أنّ المجلس قرر فتح باب الترشح لرئاسة عدد من الأجهزة التابعة لمجلس النواب الليبي، وهي جهاز مجلس الحقوق والحريات العامة، وجمعية الدعوة الإسلامية، وهيئة مكافحة الفساد، ومجلس التخطيط العام.

وأوضح أن الترشح يبدأ اعتبارًا من تاريخ اليوم وحتى جلسة الثامن عشر من شهر مارس المقبل، والتي سيتم خلالها انتخاب رؤساء لهذه الأجهزة.

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