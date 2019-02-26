توزيع قرطاسية وأدوات مكتبية متكاملة على عدد من المدارس في بني وليد

القرطاسية والأدوات المكتبية التي جرى توزيعها على مدارس بني وليد. (الإنترنت)

وزعت مراقبة التعليم في بني وليد، اليوم الثلاثاء، قرطاسية وأدوات مكتبية متكاملة على عدد من المدارس التابعة لها في إطار دعم العملية التعليمية بالمدينة.

وذكر مراقب التعليم في بني وليد، خالد أبوحمرة لـ«بوابة الوسط» أن القرطاسية وزعت على عدد من المدارس الواقعة في نطاق المدينة والبالغ عددها 70 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، و6 رياض للأطفال.

وأوضح أبوحمرة أن القرطاسية تمثلت في ورق سحب عادي وملون وحبر للطابعات وخطاط سبورة وملفات مكتبية وأقلام حبر، مشيرًا إلى أن التوزيع جاء تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

من جهته أوضح مدير مكتب التخطيط بمراقبة التعليم بني وليد، بشير عمار لـ«بوابة الوسط» أن الكمية التي جرى توزيعها على المؤسسات التعليمية «تكفي لمدة سنتين باستثناء الخطاط وورق السحب».