المجلس البلدي مسلاتة يتعاقد مع شركات محلية لحفر تسعة آبار للمياه

مقر المجلس البلدي مسلاتة. (أرشيفية: الإنترنت)

تعاقد المجلس البلدي مسلاتة، مع عدد من الشركات المحلية بالمدينة لحفر تسعة آبار مياه، من أجل حل مشكلة نقص المياه التي تعاني منها بعض المناطق في البلدية.

وذكر المكتب الإعلامي لبلدية مسلاتة عبر صفحته على «فيسبوك» أن آبار المياه سيجري حفرها في مناطق: العجيلات بالشعافيين، والفواتير، والقليل، والبركات، ووادنة، والسوادنية، والغرارات، وهنشير النجار، والرومية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجلس البلدي تعاقد أيضًا مع إحدى الشركات لصيانة وتعميق بئر عقبة بمنطقة العمامرة، إضافة إلى تكليف لجنة المشتريات لشراء خمس مضخات غاطسة لصيانة خمس آبار في منطقة العمامرة، وتجهيز عدد من الآبار التي تم حفرها بالمجهود الذاتي.