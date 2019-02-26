مجلس النواب يعتمد تعيينات وزارية جديدة بالحكومة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 06:32 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنّ المجلس اعتمد خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تعيينات وزارية جديدة، وفق «كتاب رئيس الوزراء بالحكومة الموقتة بشأن ترشيح عدد من الوزراء لوزارات شاغرة منذ فترة، وكذلك استحداث وزارات جديدة».

وأشار بليحق إلى أنّ الوزراء الجدد سيؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل، هم: «عبدالسلام محمد امريض، نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، والدكتور سعد عقوب وزيرًا للصحة، وعبدالهادي إبراهيم الحويج وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، وعادل عوض حسن وزيرًا للحكم المحلي، والدكتور السنوسي صالح السنوسي وزيرًا للصناعة، والدكتور حسن أحمد حسن بشير وزيرًا للزراعة، وفتحية علي حامد وزيرًا للشؤون الاجتماعية».

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وأضاف أنّ مجلس النواب استأنف اليوم الثلاثاء جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة، والتي شهدت إقرار مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2019 بإجماع الحاضرين، دون أن يوضح قيمتها أو تفاصيل أخرى بشأنها، بالإضافة إلى إقرار ميزانية الطوارئ الخاصة ببلدية تاورغاء.

وأوضح بليحق أنّ مجلس النواب أقرّ التعديلات الخاصة بقانون الهلال الأحمر والمتضمنة تعديل بعض الصلاحيات الخاصة برئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات للجمعية؛ نظرًا لطبيعة عملها في المجال الخيري.

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