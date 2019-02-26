الإدارة العامة للأمن المركزي تناقش تنفيذ الخطة الأمنية رقم (3) لتأمين طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 06:03 مساء
اجتماع الإدارة العامة للأمن المركزي لمناقشة الخطة الأمنية رقم 3 لتأمين طرابلس. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إن مقر الإدارة العامة للأمن المركزي، شهد ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعا أمنيا، خصص لـ«مناقشة تنفيذ الخطة الأمنية رقم 3 الصادرة عن الإدارة العامة للأمن المركزي».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الأمني ترأسه مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عميد محمد فتح الله وضم رؤساء الفروع والمكاتب التابعة للإدارة داخل العاصمة طرابلس.

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة تنفيذ الخطة الأمنية رقم 3 الصادرة عن الإدارة العامة للأمن المركزي لمساندة الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة، الصادرة عن مديرية أمن طرابلس».

اقرا أيضا: بدء تطبيق الخطة الأمنية المشتركة رقم (1) لتأمين طرابلس

وكانت الوزارة أعلنت أمس الإثنين عن بدء التطبيق الفعلي للخطة الأمنية المشتركة رقم (1) لتأمين العاصمة طرابلس والتي يشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية، خلال مؤتمر صحفي عقده مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي.

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