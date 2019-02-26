إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 05:39 مساء
الاجتماع الثاني لمديري الفروع بمصلحة الأحوال المدنية على مستوي ليبيا في طرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية خلال الاجتماع الثاني لمديري الفروع بالمصلحة على مستوى ليبيا الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمجمع ذات العماد في طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الثاني لمديري الفروع بمصلحة الأحوال المدنية على مستوى ليبيا، حضره رئيس المصلحة محمد بالتمر، ومديرو الفروع وعدد من منتسبي المصلحة.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله «الإعلان عن انطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، وعرض آخر المستجدات عن عمل المصلحة، وعرض شريط وثائقي عن عمل المصلحة وما تم إنجازه من قبلها خلال السنوات الماضية.. والتعريف بالدور الهام لمصلحة الأحوال المدنية».

وأضافت أن الاجتماع ألقيت خلاله عديد الكلمات من الحاضرين، أشادت بالجهود التي تبذل من أجل النهوض بمستوى أداء العمل داخل المصلحة. وفي ختام الاجتماع تم تكريم عدد من المهندسين ومنتسبي المصلحة على الجهود التي يبذلونها من أجل الرقي بالعمل داخل هذه المؤسسة.

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