صنع الله: رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة فور مغادرة «المليشيات المسلحة»

مصطفى صنع الله قال إن جميع الأطراف أعربت عن رغبتها حلّ في أزمة حقل الشرارة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنّه سيتم رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي «عندما يتمّ إخراج كلّ أفراد مليشيا المدنيين المسلحة من الحقل».

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله في أبو ظبي، برئيس المجلس الرئاسي فايز السرّاج، وممثلين عن المجتمع الدولي، بناء على طلبهم لمناقشة الإجراءات الضرورية لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، حيث «أعربت جميع الأطراف عن رغبتهم في حلّ الأزمة واستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن».

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وشدد على «سياسة عدم المساومة التي تنتهجها مؤسسة النفط تجاه كلّ أشكال الابتزاز»، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ «جميع التدابير لحل الأزمة في إطار القوانين الوطنية والدولية».

وتابع صنع الله، في بيان لمؤسسة النفط: «على الرغم من أن جميع الأطراف المعنية لم تكن حاضرة في الاجتماع، فإن مؤسسة النفط طلبت من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ضمانات تقضي بتنفيذ جميع أوامر القبض المعلقة، وإخراج الأفراد المطلوبين من الحقل».

وأردف: «لا بدّ من تنفيذ الترتيبات والضمانات الأمنية المعلنة سابقًا في الموقع للحيلولة دون حدوث المزيد من أعمال العدوان والعنف ضد عمال قطاع النفط في ليبيا، إذ لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف، بمواصلة تعرّض موظفينا لأي شكل من أشكال التهديد مستقبلاً».

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وكان بيان لحكومة الوفاق ذكر أنّ اجتماع أبو ظبي نصّ على أن «تتولى مؤسسة النفط وضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن حماية العاملين والمرافق الخاصة بها، حتى لا تتكرر الأحداث والتجاوزات السابقة، التي انتهت بإقفال الحقل، ما تسبب في وضع القوة القاهرة ووقف الإنتاج».