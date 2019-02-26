وزارة الاقتصاد تُصدر قرارًا بقيمة ونوعيّة البضائع المسموح السفر بها من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 04:56 مساء
شعار وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة المفوض الدكتور علي العيساوي، قرار رقم 59 لسنة 2019، بشأن تنظيم نقل السلع صحبة المسافر عند السفر من ليبيا.

ونص القرار في مادته الأولى على إتاحة «اصطحاب ما قيمته 10 عشرة آلاف دينار ليبي من البضائع المسموح بها سواء كان المسافر ليبيًا أوأجنبيًا».

كما حظر القرار، وفق مادته الثانية، اصطحاب السلع الممنوع تصديرها أوالمقصور استيرادها على جهات معينة، وفقًا للتشريعات النافذة.

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واشترط القانون في مادته الثالثة لتطبيق المادة الأولى إذا كان المسافر أجنبيًا أن يكون قد مضى على إقامته في ليبيا أكثر من أربع وعشرين ساعة.

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