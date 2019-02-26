كاجمان يبحث مع وزير المالية المفوّض ميزانية 2019

النائب عبدالسلام كاجمان يبحث مع وزير المالية الترتيبات المالية للعام 2019.

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، اجتماعًا مع وزير المالية المفوض فرج بومطاري؛ لبحث بعض الجوانب المتعلقة بالترتيبات المالية المتعلقة بميزانية العام 2019.

وتطرق الاجتماع، الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، لبعض القرارات المالية الصادرة عن المجلس الرئاسي لعدة جهات، والمقيدة ضمن بند الطوارئ، وآلية صرفها، بما لا يتعارض مع الترتيبات المالية لميزانية 2019.

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وكان المجلس الرئاسي للحكومة أعلن في السابق قرب الانتهاء من الترتيبات المالية للعام 2019، وذلك بعد خلافات بين حكومة الوفاق والمصرف المركزي عطل الاتفاق على الميزانية الجديدة.

وعُـقدت في 10 يناير الماضي في العاصمة التونسية، الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي، التي ضمت عددًا من ممثلي المؤسسات الاقتصادية بليبيا، حيث جرى استعراض نتائج الإصلاحات الاقتصادية، ومناقشة الترتيبات المالية للعام 2018 والعام الحالي 2019.

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وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، آنذاك، إن المجتمعين اتفقوا على أن تتراوح قيمة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، ما بين 47 و51 مليار دينار.

لكن دبلوماسيين ومصادر مطلعة على المحادثات قالوا لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي لم تتمكن فيه حكومة الوفاق والمصرف المركزي من الاتفاق على عدد من المسائل، ومن بينها كيفية استخدام إيرادات رسوم جديدة على التعاملات بالعملة الصعبة.