السراج وصنع الله يتفقان في أبوظبي على حل أزمة حقل الشرارة

على هامش زيارته دولة الإمارات، عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعًا صباح اليوم مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في أبوظبي، حيث جرى الاتفاق على رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.