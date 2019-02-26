بن خيال: لا يجوز قانونًا التصرف في الأموال المجمدة لصالح الشركات البلجيكية

بنك يوروكلير البليجي

أكدت رسالة لوزير الخارجية الليبي الأسبق، عاشور بن خيال، أنه وفقًا للقانون لا يجوز استخدام الأموال الليبية المجمدة في سداد ديون الشركات البلجيكية. وجاء في الرسالة التي بعث بها خيال إلى وزير الخارجية البلجيكي في أغسطس 2012، أنه على «الشركات البلجيكية التواصل مباشرة مع الجهات المتعاقدة معها لتسوية ديونها».

وقال بن خيال في رسالته التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إن «الأرصدة المذكورة تخص عدة جهات ليبية كالمؤسسة الليبية للاستثمار، وشركة الاستثمارات الخارجية وبعض البنوك والمؤسسات المالية الليبية».

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ووجه وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان البلجيكي، إريك فان رومباي، أقر فيها بشكل صريح بتدخله للسماح بالإفراج عن 30 مليون يورو لصالح شركات بلجيكية محددة، ما يعد أول تأكيد رسمي على التصرف في الأموال الليبية المجمدة.

وقال الوزير البلجيكي إنه وجه رسالة إلى بن خيال في أغسطس 2012، وأبلغه أيضًا بفرص الإفراج عن جزء من الأموال «لصالح أعمال إنسانية».