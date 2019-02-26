«صحة الوفاق» تفتح باب القبول لاستقبال الدفعة الثانية من حالات زراعة النخاع في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 04:00 مساء

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، فتح باب القبول لاستقبال الدفعة الثانية من ملفات الحالات التي تحتاج إلى زراعة نخاع في الخارج.

وطالبت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، المعنيين بذلك بسرعة موافاة مكتب وكيل عام وزارة الصحة بالمستندات التالية: «تقرير حديث بالحالة (معتمد) وصورة من جواز السفر وفاتورة بالقيمة (إن وجدت)».

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق دعت في أكتوبر الماضي، جميع حالات زراعة النخاع ممن تقدموا في السابق للجان العلاج بمختلف الفروع، أو الحالات الجديدة وسرعة موافاة مكتب وكيل وزارة الصحة بالمستندات التي نوهت عنها سلفًا.

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