القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» في مصراتة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 04:11 مساء
مدير أمن مصراتة خلال اجتماع (وزارة الداخلية)

أكد مصدر أمني بمصراتة القبض على أيمن أبوعامود البرغثي أحد عناصر تنظيم داعش، والمطلوب لدى النائب العام في عدة قضايا أبرزها اختطاف السفير الأردني، ووضع العبوات اللاصقة والأحزمة النااسفة ومشاركته في اغتيالات.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن أبو عامود ألقي القبض عليه بمصراتة، بعد ورود معلومات عنه.

وأبوعامود مطلوب للنائب العام في عدة قضايا، منها صنع عبوات لاصقة وأحزمة ناسفة وقيامه بعدة اغتيالات أو المشاركة فيها.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصراتة ألقت القبض قبل نحو 3 أسابيع على كامل عزوز، وهو أحد أبرز القيادات الإرهابية والقادة المحرضين على الإرهاب والداعمين للجماعات الإرهابية في ليبيا.

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