العملات الدولية الرئيسية تواصل تراجعها في السوق الموازية

واصلت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا تراجعها مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.

وانخفض الدولار الأميركي بفارق 3 قروش، مسجلاً 4.40 دينار مقابل 4.43 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني بفارق قرشين، إذ سجلت العملة الأوروبية 4.98 دينار، مقابل 5 دينارات أمس. كذلك انخفضت العملة البريطانية إلى 5.62 دينار، مقارنة بـ5.64 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.82 دينار، الذي سجلته منذ مطلع الأسبوع، في حين هبط الدينار التونسي عند 1.39 دينار ليبي مقارنة بـ1.40 دينار أمس.

