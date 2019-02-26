أحزاب وتنظيمات ليبية تصدر ميثاق شرف لتنظيم العمل السياسي

رؤساء الأحزاب والتنظيمات الموقعة على الميثاق. (الإنترنت)

وقعت أحزاب وتنظيمات سياسية وطنية ليبية، خلال اجتماع لها أمس الإثنين، على ميثاق شرف للعمل السياسي الوطني.

يأتي هذا التوقيع تتويجا لجهود عمل استمرت أكثر من عامين، تم فيهما التوافق على جملة من المبادئ العامة.

وإذ تؤكد الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية الموقعة على هذا الميثاق بأنه ليس حكرا عليها، فإنها تدعو باقي الأحزاب والتنظيمات السياسية الليبية للتوقيع عليه تعزيزا لحياة سياسية ديمقراطية، تضمن التداول السلمي للسلطة ونبذ العنف، وسياسة الإقصاء والتهميش والإحتراب والمغالبة.

كما يأتي التوقيع في الوقت الذي يمر به البلد بانقسام سياسي أدى لتدهور الحياة المعيشية، وزاد من معاناة المواطن، ما يتطلب تكاثف جهود كل الليبيين لإخراج البلد من أزمتها.

والأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على الميثاق:

1- التجمع الاتحادي

2 - تيار شباب الوسط

3 - الحراك الوطني نعم ليبيا

4 - حزب التغيير

5 - حزب تحالف القوى الوطنية

6 - حزب العدالة والبناء