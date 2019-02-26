لجنة تقييم أداء المرافق الصحية تتابع أعمال صيانة مستشفى الزهراء التعليمي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 12:23 مساء
غرفة عمليات بمستشفى الزهراء التعليمي. (صحة الوفاق)

تابعت اللجنة المكلفة بتقييم أداء المرافق الصحية الواقعة في منطقة الجفارة، أعمال الصيانة داخل مستشفى «الزهراء التعليمي»، خلال زيارة ميدانية أجرتها لعدد من المرافق الصحية الواقعة في نطاق المنطقة.

وأوضح مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة أعمال الصيانة التي تجرى داخل مستشفى الزهراء التعليمي في كلٍ من قسم الإسعاف والطوارئ وقسم الأشعة والعيادات الخارجية، بعد أن تضررت بشكل كامل نتيجةً للأحداث التي شهدتها المنطقة.

وأشار إلى أنه ستتم صيانة العيادات الخارجية أولًا وتجهيزها بشكل كامل لتقديم الخدمات للمواطنين إلى حين الانتهاء من صيانة باقي أقسام المستشفى.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة الطاهر عبدالعزيز سليمان، أن اللجنة زارت مستشفى العزيزية القروي واطلعت على سير العمل داخله؛ كما زارت المعهد الصحي العزيزية.

وشملت زيارة اللجنة كلاً من المركز الصحي الطويبية والمركز الصحي قرقوزة والعيادات المجمعة بمنطقة الصمود والمركز الصحي أولاد تليس.

واللجنة المكلفة بتقييم أداء المرافق الصحية الواقعة في منطقة الجفارة تضم في عضويتها مدير إدارة المشروعات، ومدير الشؤون الطبية، ورئيس لجنة الشراء المحلي بالمجلس الرئاسي.

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