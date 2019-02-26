حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (26 فبراير 2019)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، تكون جيدة اليوم على مناطق الجبل الغربي.
رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار من حين إلى آخر، ومتوقع أن تكون جيدة هذا اليوم على مناطق الجبل الغربي، مصحوبة بزوابع رعدية وحبات البرد أحيانًا، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16مْ، ولا تتجاوز 10مْ على المرتفعات الجبلية.
الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة
سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر خاصة على الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16مْ على الجغبوب، ولا تتجاوز 10مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
طقس مغيم جزئيًّا مع احتمال سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على غدامس والحمادة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيره الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط من مساء الغد على أقصى الجنوب الغربي، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و18مْ، ولا تتجاوز 13مْ على غدامس والحمادة وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و20مْ،
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا..
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
06
|
14
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
07
|
15
|
قليلة السحب
|
صبراتة
|
06
|
14
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
07
|
15
|
قليلة السحب
|
الزاوية
|
07
|
14
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
08
|
14
|
قليلة السحب
|
طرابلس
|
05
|
13
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
العزيزية
|
05
|
14
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
06
|
15
|
قليلة السحب
|
الخمس
|
07
|
15
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
مصراتة
|
07
|
15
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
سرت
|
07
|
15
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
نالوت
|
05
|
09
|
سقوط أمطار متفرقة/ سحب رعدية
|
06
|
10
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
يفرن
|
05
|
10
|
سقوط أمطار متفرقة
|
03
|
10
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
الزنتان
|
05
|
11
|
سقوط أمطار متفرقة
|
05
|
11
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
غريان
|
03
|
09
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
03
|
10
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
ترهونة
|
04
|
13
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
04
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
بني وليد
|
05
|
15
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
05
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
مزده
|
06
|
13
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
06
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
ابونجيم
|
06
|
16
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
07
|
17
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
القريات
|
04
|
13
|
احتمال سقوط أمطار متفرقة
|
05
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
هون
|
07
|
16
|
احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة
|
08
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غدامس
|
08
|
13
|
سقوط أمطار متفرقة /سحب رعدية
|
09
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
أوبارى
|
09
|
19
|
قليلة السحب
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
سبها
|
10
|
18
|
قليلة السحب
|
11
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مرزق
|
09
|
19
|
قليلة السحب
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
القطرون
|
09
|
20
|
قليلة السحب
|
10
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غات
|
10
|
20
|
قليلة السحب
|
12
|
24
|
قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
07
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
08
|
18
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
البريقة
|
09
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
09
|
15
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
اجدابيا
|
09
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
10
|
18
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
بنغازي
|
10
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
10
|
16
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
المرج
|
07
|
10
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
07
|
13
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
البيضاء
|
09
|
09
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
09
|
14
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
شحات
|
08
|
09
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
08
|
13
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
درنة
|
09
|
10
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
09
|
13
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
طبرق
|
09
|
15
|
فرصة سقوط أمطار متفرقة
|
10
|
17
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
جالو
|
10
|
19
|
قليلة السحب
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
10
|
20
|
قليلة السحب
|
10
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
السرير
|
11
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
تازربو
|
11
|
20
|
قليلة السحب
|
11
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الكفرة
|
12
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب