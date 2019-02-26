حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (26 فبراير 2019)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال، تكون جيدة اليوم على مناطق الجبل الغربي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار من حين إلى آخر، ومتوقع أن تكون جيدة هذا اليوم على مناطق الجبل الغربي، مصحوبة بزوابع رعدية وحبات البرد أحيانًا، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16مْ، ولا تتجاوز 10مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مرادة

سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر خاصة على الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و16مْ على الجغبوب، ولا تتجاوز 10مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

طقس مغيم جزئيًّا مع احتمال سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على غدامس والحمادة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيره الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط من مساء الغد على أقصى الجنوب الغربي، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و18مْ، ولا تتجاوز 13مْ على غدامس والحمادة وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 18 و20مْ،

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا..