عمل وتعليم الوفاق يؤكدان ضرورة إقامة شراكة حقيقية بين الوزارتين

اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي العمل والتعليم. (صورة من تعليم الوفاق)

ناقشت اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي العمل والتعليم في حكومة الوفاق الوطني، ضرورة إقامة شراكة حقيقية بين الوزارتين والعمل بروح وطنية هدفها النهوض بليبيا.

جاء ذلك خلال اللجنة المشتركة التي عقدت بين وزارة التعليم والعمل، مساء الاثنين، بحضور وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين ووكيل وزارة العمل علي عكاشة ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي أيمن القماطي وأعضاء اللجنة من الجانبين.

وأشاد الوزير في كلمته بالجهود التي بذلت من قبل اللجنة ونتائج عملها وما توصلت إليه من برامج متعلقة بتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ومشروع «المؤشر» المتعلق باستحداث منظومة إلكترونية مشتركة بين الوزارتين، حيث اعتمد وزير العمل مخرجات عمل اللجنة مع بعض الإضافات التي طرحت خلال هذا الاجتماع.

كما طرحت اللجنة بعض الأفكار للاستئناس بها أثناء اجتماعات اللجنة اللاحقة ومنها التعليم التقني، ومخرجات التعليم، وسوق العمل، ومركز معلومات مشترك، والتدريب والتكوين المهني، والتعاون الدولي، وتربية النشء، وتطوير المناهج.

وأكد الوزير ضرورة إقامة شراكة حقيقية بين الوزارتين والعمل بروح وطنية هدفها النهوض بليبيا، مؤكدا على أهمية العمل بروح الفريق خصوصا أن الوزاراتين مرتبطتين بشكل وثيق وكل منهما يكمل الآخر.

اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي العمل والتعليم. (صورة من تعليم الوفاق)

اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارتي العمل والتعليم. (صورة من تعليم الوفاق)