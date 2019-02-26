إعادة إعمار مستودع البريقة الغربي وإنشاء مصنع زيوت أساسية بطبرق

صورة لأعمال صيانة بأحد مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط. (البريقة لتسويق النفط)

قال عضو لجنة الإدارة للمناطق الوسطى والشرقية والشؤون الفنية بشركة البريقة لتسويق النفط المهندس خيرالله صالح، إن الشركة تجاوزت أزمتها وتتجه الآن إلى الإنشاء والتوسع.

وأكد المهندس خير الله، في تصريحات إلى قناة 218، أن الشركة ستنشئ خزان بنزين سعة 30 ألف متر مكعب بمستودع طبرق وإنشاء 20 خزان غاز بميناء طبرق، وإنشاء مستودع نفطي كبير جدًا غرب مدينة بنغازي ذي سعة عالية وكبيرة وميناء نفطي بنفس المكان.

وأشار عضو لجنة الإدارة للمناطق الوسطى والشرقية والشؤون الفنية إلى أن «البريقة تتجه أيضًا إلى إعادة إعمار مستودع البريقة الغربي وإنشاء مصنع زيوت أساسية بمدينة طبرق وهي الآن في طور الدراسة والتجهيزات مع شركة مصرية».

وأكد أن «كل هذه الإنجازات سترى النور قريبًا وتصبح ظاهرة للعيان وستخفف مستوى النقص الحاد في إنتاج الطاقة بالمنطقة».

وأهابت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط وجمعية النقل مصراتة، في بيان سابق لها، بالجهات الأمنية والمجالس البلدية وشباب القبائل بالمنطقة الجنوبية، بأخذ كافة التدابير الأمنية لحماية السائقين وشاحناتهم لضمان تدفق الوقود إلى المناطق الجنوبية.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط حرصها وبالتنسيق مع جمعية النقل، وكذلك بالتنسيق مع آمري المناطق العسكرية والمنسق الأمني، بأن تستمر إمدادات الجنوب بالمحروقات، داعية كافة المسؤولين والمختصين استمرار تكثيف جهودهم لتحقيق هذا الهدف الإنساني.