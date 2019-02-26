«رويترز»: الإمارات تستضيف اجتماعًا ليبيًا لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي

جانب من حقل الشرارة النفطي. (رويترز)

قال دبلوماسيون ومصادر أخرى إن دولة الإمارات ستجمع بين أطراف في الصراع الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط في محاولة لإعادة فتح حقل الشرارة.

وأكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السراج سيحضر المحادثات.

ونقلت «رويترز»، عن مصادر لها قولها، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ودبلوماسيين أميركيين سيحضرون أيضا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن صنع الله سيجتمع مع أطراف لم تحددهم «لمناقشة التدابير الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة الشرارة، يضمن سلامة العاملين ويمهد الطريق أمام رفع حالة القوة القاهرة في الحقل».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في ديسمبر عندما أوقفت إنتاج الشرارة الذي يقع في عمق جنوب ليبيا الذي يعاني من انعدام الأمن.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستعيد فتح حقل الشرارة النفطي، وهو أكبر حقول البلاد، فقط بعد إجراء عملية تفتيش للتحقق من استباب الأمن، ردًا على دعوة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، للمؤسسة باستئناف عمليات الإنتاج في حقل الشرارة.

وأكدت أنها «أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في حقل الشرارة والتحقق من أن كل الفصائل المسلحة غادرت الحقل قبل رفع حالة القوة القاهرة».

وأشارت إلى أن فرض منطقة حظر طيران يعني أن هذا قد يستغرق بضعة أيام، مضيفة أن هذه المنطقة تشير إلى «مستوى تهديد خطير ومستمر».

وكان رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي اللواء ناجي المغربي، قال في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء الماضي، إن إدارته تسلمت بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي الليبي.

وأكد المغربي أن الحقل الذي يتبع شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية هو آمن تمامًا موجهًا الدعوة للمؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة عنه واستئناف إنتاج النفط في أي وقت يريدون.

وأردف المغربي: «لدينا تعليمات من القيادة العامة بعدم التدخل في عمل موظفي الحقل وتوفير مناخ عمل مريح لهم»، مضيفًا أن القوة الموجودة الآن في الحقل جميعها من جهاز حرس المنشآت النفطية.