وزير الحكم المحلي يبحث مع السفير الإيطالي مشروع التنمية الريفية في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 01:53 صباحا
وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر يلتقي سفير إيطاليا يوسف بوتشينو قريمالدي

التقى وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، الإثنين، سفير إيطاليا يوسف بوتشينو قريمالدي والسكرتير الثاني بالسفارة الإيطالية نيكولو باترون، وذلك بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي العميد إسماعيل قجة، ومصطفى القيلوشي مدير إدارة الفروع.

وأشار بيان لوزارة الحكم المحلي على «فيسبوك» إلى أنّ اللقاء تطرق إلى «متابعة أنشطة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تتعلق بالعمل البلدي، فضلاً عن تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جمعية البلديات الإيطالية وجهاز الحرس البلدي».

وأضاف البيان أنّ المجتمعون أكدوا على «أهمية مشروع التنمية الريفية في البلديات ذات العلاقة»، بالإضافة إلى بحث سبل زيادة التعاون بين الطرفين في مجالات التنمية المحلية.

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