وزيرة الدفاع الإيطالية تزور الجزائر والنيجر لبحث قضية الهجرة

وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن الوزيرة إليزابيتا ترينتا وصلت الجزائر العاصمة، الاثنين، حيث ستزور نصب شهداء الاستقلال، ثم تجتمع وممثلي السلطات المحلية.

وكتبت ترينتا على صفحتها في «فيسبوك»، إن لقاء ممثلي سلطات البلاد «لأشكرهم شخصيًا على الدور المهم الذي تلعبه الجزائر في تطوير التعاون بين جميع بلدان ضفتي البحر المتوسط».

وتابعت وزيرة الدفاع، وفق وكالة «آكي»: «في غضون بضع سأنتقل إلى النيجر»، حيث «سأزور العاصمة نيامي وأنقل تحيات حكومتنا لبعثة (MISIN) العسكرية، المهمة الهامة جدًا بالنسبة لإيطاليا لأنها، في تلبيتها لنداء الحكومة النيجيرية، تسعى من بين أمور أخرى، إلى الحد من تدفق المهاجرين الخارج عن السيطرة، نحو بلادنا وتقليصه».

وأعلنت إليزابيتا ترينتا في السابق بدء نشر قوات إيطالية في النيجر الواقعة بمنطقة الساحل، والمجاورة لليبيا، وذلك في إطار خطوة للمساهمة في احتواء تدفقات الهجرة نحو الشمال.

وأوضحت ترينتا، في تصريحاتها مساء الإثنين، أن «هذه المهمة، تتماشى بالتالي تمامًا مع مصلحتنا الوطنية»، وقد «نجحنا في رفع الحظر بعد شهور من الوضع العالق»، وذلك «بفضل الحوار والشعور بالمسؤولية».

وأشارت الوزيرة الإيطالية إلى أن «دعم النيجر في هذه المرحلة، في مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع، بما في ذلك الإتجار بالبشر، أمر أساسي»، لذلك «أرى أن الدعم الإنساني الذي نقدمه للسكان من خلال التبرع بالأدوية والمعدات الطبية، يعد أمرًا حاسمًا». واختتمت بالقول «إنه النهج الإيطالي الذي يجب علينا أن نفخر به».

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

يأتي هذا فيما يمارس الاتحاد الأوروبي والدول الغربية ضغوطات من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا «مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر»، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدولة.