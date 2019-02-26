استكمال صيانة مدرسة خديجة الكبرى بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 12:11 صباحا
مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في طبرق بعد صيانتها (الإنترنت)

أعيد افتتاح مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في مدينة طبرق، بعدما اكتملت أعمال الصيانة التي استمرت لمدة 90 يومًا بإشراف مكتب المشروعات بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية في طبرق.

حضر حفل افتتاح المدرسة الذي جرى صباح أمس الأحد عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ميمون عبدالرسول، ومراقب قطاع التعليم في البلدية سالم جواد، وعدد من مديري الإدارات بقطاع التعليم في البلدية.

من جانبه أثنى مراقب قطاع التعليم في طبرق على دور شركة «التكوين للمقولات» وهي الشركة الوطنية التي نفّذت أعمال الصيانة بالمدرسة، مشيرًا إلى أن الشركة «تحملت أعمالاً إضافية أثناء التنفيذ غير موجودة بالعقد».

وكان مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة في مدينة البيضاء قد وافق على إنشاء وصيانة عدد من المدارس في منطقة البطنان شرق البلاد، بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 40 مليون دينار.

مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في طبرق بعد صيانتها (الإنترنت)
مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في طبرق بعد صيانتها (الإنترنت)
مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في طبرق بعد صيانتها (الإنترنت)
مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في طبرق بعد صيانتها (الإنترنت)
مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في طبرق بعد صيانتها (الإنترنت)
مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في طبرق بعد صيانتها (الإنترنت)
مدرسة خديجة الكبرى الثانوية للبنات في طبرق بعد صيانتها (الإنترنت)
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