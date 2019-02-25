مؤسسة النفط: صنع الله في الإمارات لحل أزمة حقل الشرارة

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله. (الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الإثنين، إنّ رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله وصل الإمارات العربية المتحدة للاجتماع بعدد من الأطراف الليبية والدولية، وذلك لمناقشة الإجراءات الأمنية الضرورية لإيجاد حل لأزمة حقل الشرارة.

وأشارت المؤسسة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» إلى أنّ اجتماعات الإمارات «من شأنها أن تضمن سلامة الموظفين، وتمهد الطريق لرفع حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي».

بالفيديو... صنع الله: المجموعة المسلحة لا تزال موجودة داخل «الشرارة».. ولذلك أسباب «القوة القاهرة» ما زالت قائمة

وفي آخر تعليق على أزمة حقل الشرارة، قال صنع الله أمس الأحد، إن أسباب فرض حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة مازالت قائمة إلى الآن، إذ إنّ المجموعة المسلحة التي أجبرت العاملين على إقفال الحقل قبل 77 يومًا لا تزال موجودة هي والمجموعات المدنية حتى الآن.

جاء ذلك في تعليق مصوَّر بثته صفحة المؤسسة الوطنية للنفط، حول الأوضاع في الحقول النفطية في الجنوب الليبي، أوضح فيه صنع الله أن عدم رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة جاء «بسبب وجود ظروف القوة القاهرة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلن الجيش الوطني تأمين حقل الشرارة الواقع أيضًا في الجنوب بالتعاون مع مجموعة من حرس المنشآت النفطية، لكن الحقل المغلق منذ ديسمبر الماضي، إذ اشترطت مؤسسة النفط وجود ضمانات لموظفيها.