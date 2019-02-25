تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

العملات الأجنبية الرئيسية تسجل تراجعًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار واليورو وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار، اليوم الإثنين في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأحد، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3868 دينارًا اليوم، مقارنة 1.3886 دينار أمس الأحد، كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.05% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5735 دينارًا اليوم، مقابل 1.5744 دينار خلال الفترة نفسها.

أما الجنيه الإسترليني فحقق ارتفاعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8131 دينار اليوم، مقابل 1.8095 دينار.

أما الين الياباني فاستقر عند 1.2500 دينار اليوم الإثنين، لكنّ اليوان الصيني ارتفع إلى 0.2074 دينار، مقارنة بـ0.2064 دينار خلال الفترة نفسها.

تراجع العملات الدولية الرئيسة بالسوق الموازية

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3698 دينار مقابل 0.3702 دينار، كما صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط إلى 0.3776 دينار مقارنة بـ0.3780 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.