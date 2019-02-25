تراجع الدولار واليورو وارتفاع الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 10:05 مساء
العملات الأجنبية الرئيسية تسجل تراجعًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار واليورو وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار، اليوم الإثنين في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأحد، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3868 دينارًا اليوم، مقارنة 1.3886 دينار أمس الأحد، كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.05% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5735 دينارًا اليوم، مقابل 1.5744 دينار خلال الفترة نفسها.

أما الجنيه الإسترليني فحقق ارتفاعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8131 دينار اليوم، مقابل 1.8095 دينار.

أما الين الياباني فاستقر عند 1.2500 دينار اليوم الإثنين، لكنّ اليوان الصيني ارتفع إلى 0.2074 دينار، مقارنة بـ0.2064 دينار خلال الفترة نفسها.

تراجع العملات الدولية الرئيسة بالسوق الموازية

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3698 دينار مقابل 0.3702 دينار، كما صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط إلى 0.3776 دينار مقارنة بـ0.3780 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض